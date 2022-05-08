Російські хакери діють синхронно з військовими РФ, які б'ють ракетами по містах України - Держспецзв'язку

Російські хакери координують атаки з окупантами та тоді завдають ракетних ударів по українських містах.
Зокрема, фахівці встановили цей факт під час ракетних ударів по Одесі, які відбулися у суботу, 7 травня. Під час ракетного обстрілу пропагандистські ресурси розмістили повідомлення із закликами кібератакувати сайт міської ради.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Одеса зазнала нового нападу з боку російських загарбників. Як повідомляють в Оперативному командуванні "Південь", ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради", - пояснють у Держспецзв'язку.
Нагадаємо, росіяни 7 травня обстріляли Одесу шістьма ракетами. За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок влучання чотирьох ворожих ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі.
Український президент прокоментував удари РФ по Одесі і наголосив, що обстріли по місту для росіян не має ніякого значення, яке місто чи село в Україні знищити.
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