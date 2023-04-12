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Російські хакери збирають інформацію в Україні за допомогою камер спостереження у кафе – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Російські хакери збирають інформацію в Україні за допомогою камер спостереження у кафе – ЗМІ

Фото: Getty Images

Хакери з РФ збирали дані про переміщення конвоїв із гуманітарною допомогою в Україні.

Російські хакери отримали доступ до приватних камер спостереження в українських кав'ярнях, щоб зібрати розвідувальну інформацію про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них. 

Про це пише The Guardian. 

Директор відділу кібербезпеки Агентства національної безпеки США Роб Джойс заявив, що російський уряд і підтримувані ним хакери продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій у рамках свого вторгнення до України.

Він розповів, що хакери також атакували камери відеоспостереження, які використовуються місцевою владою та приватними підприємствами для спостереження за оточенням.

"Ми спостерігаємо, як російські хакери входять у відкриті веб-камери, щоб спостерігати за колонами та потягами, які доставляють допомогу. Вони також зламують ці веб-камери... І замість того, щоб використовувати міську площу (камери), які доступні в Інтернеті, вони дивляться на камеру відеоспостереження кав’ярні та бачать дорогу, яку їм потрібно бачити", - сказав Джойс.

Росіяни також зосереджують свої хакерські дії на американських виробниках оборонної продукції та логістичних транспортних компаніях, щоб дізнатися більше про ланцюг постачання зброї до України.

Нагадаємо, хакери з Росії поширюють віруси через торенти, у Держспецзв'язку просять українців бути обережними.

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Дата публікації
Перегляди
923
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