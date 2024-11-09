Російські КАБи летітимуть ще далі: речник Сил оборони Півдня попередив, яке місто у небезпеці

Ворог вже почав активно застосовувати модернізовані КАБи та завдає тепер ударів по Запоріжжю.

Росіяни на початку осені модернізували конструкцію своїх КАБів. Конструкційні зміни дозволити окупантам збільшити дальність польоту своїх смертельних авіабомб, що тепер становить загрозу для більшої кількості населених пунктів України.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі “Ми-Україна”.

Речник додав, що ворог вже почав активно застосовувати модернізовані КАБи та завдає ударів по Запоріжжю.

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“Якщо брати, наприклад, таку статистику, то в жовтні на південному напрямку росіяни застосували близько 500 керованих авіабомб саме по українських позиціях і по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення”, – зазначив речник.

За його словами, від початку листопада росіяни вже використали майже 150 таких бомб. Волошин пояснив, що частота застосування КАБів зросла ще наприкінці жовтня, тому що окупанти бачать певні результати від їхнього використання.

“І з таким видом озброєння дуже важко боротися. З ним краще боротися, коли ці бомби ще на землі, а не десь в польоті чи вже на землі”, – підкреслив речник Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, наприкінці вересня росіяни вперше скинули КАБи на Запоріжжя. Ворог випустив по обласному центру та прилеглих селах щонайменше сім керованих авіабомб, які спричинили масштабні руйнування.

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