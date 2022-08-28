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Російські командири почали евакуйовувати свої родини з окупованого Криму - голова Одеської ОВА

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Російські командири почали евакуйовувати свої родини з окупованого Криму - голова Одеської ОВА

Фото з соцмереж

Російські командири почали евакуйовувати свої родини з тимчасово окупованого Криму.

Ймовірно загарбники відчули щось недобре для себе. 

Про це у неділю, 28 серпня, сказав голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

"В області все спокійно, обстрілів не було. Командири окупаційних військ здається відчули щось дуже не добре для себе та евакуюють свої родини з Криму назад до Росії. Не здивуюсь, якщо своє рішення вони пояснюватимуть тим, що їх загіпнотизувала СБУ разом із бабусею у Москві, яка спалила авто заступника начальника Генерального штабу РФ. Тому нам варто дочекатись того, коли ми загіпнотизуємо окупантів і вони почнуть вбивати самих себе у промислових масштабах", - сказав Марченко. 

Нагадаємо, у Росії звинувачують СБУ у тому, що її фахівці гіпнотизують росіян. Як приклад наводиться випадок з підпалом авто заступника начальника Генштабу ЗС РФ.

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