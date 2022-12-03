Російські командири приховують причини загибелі мобілізованих: "Заснув і не прокинувся"

Окупант у розмові з дружиною каже, що командування таким чином намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації в РФ.
Командування російських військ приховує причини загибелі мобілізованих на війні, адже попереду нова хвиля мобілізації в РФ і треба запобігти бунтам в армії.
Про це свідчить нова перехоплена СБУ телефонна розмова окупантів.
Так, за записі жінка зі Сибіру розповідає чоловіку-окупанту, який воює на Донецькому напрямку, що мобілізовані повертаються додому в домовинах. Родичів загиблих дуже дивує офіційна причина загибелі.
"Вже натовпи мобілізованих додому назад приїжджають. У цинку. У нас у Сибіру вже взагалі до хр*на, мало не щодня пишуть. Пишуть, що найцікавіше (про причину загибелі – прим.): "Заснув і не прокинувся"… Не те, щоб там десь на навчаннях чи десь там у бойових діях", – розповідає жінка.
Чоловік на це висловлює думку, що командування таким чином намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, запланованої на груденьі.
"Зараз скажи, що пи*дець, все, всі там… помруть нах*й, і х*й хто піде більше. Вони ж там ще на грудень збирають. Скажи, що прямо мруть – і все", – каже російський окупант.
Він також розповів, що "новобранці" і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і не доїжджають до війни.
"Ось ми в Новосибі були там, хто в наметах ночував. Там, бл*ть, один, коротше, собі вени порізав, другого, коротше, порізали, третій від синьки здох, четвертого троє в жо*у виї*али, нах*й. Ну там пиз*ець, коротше, взагалі повний. Тобто це, бл*ть, вже чотири людини щонайменше, бл*ть, навіть до війни не доїхали", – розповів загарбник.
Нагадаємо, в одній із перехоплених розмов російський військовий розповів, як через жіночі бунти на фронт прибув губернатор однієї з областей РФ, щоб забрати мобілізованих додому.
Зауважимо, що в генштабі ЗСУ інформували про плани Росії провести додаткову хвилю мобілізації в перші місяці 2023 року задля поповнення втрат у війні проти України.
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