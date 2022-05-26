Російські командири продовжують брехати вищому керівництву про "успіхи" в Україні: СБУ перехопила чергову розмову окупанта

Російські командири брешуть вищому керівництву у Росії про свої начебто "перемоги" в Україні. В іншому разі, за провал завдання їх очікує в'язниця.

Так, один з російських командирів розповідає своїй матері, що вони нібито "взяли" с. Довгеньке Ізюмського району на Харківщині, однак насправді це не так.

Про це йдеться у перехопленій СБУ розмові.

З аудіозапису відомо, що загарбники відзвітували про його захоплення ще наприкінці квітня. Хоча насправді село перебуває під контролем українських захисників, і за нього досі точаться бої.

"Розумієш, у чому прикол? Тут же були розбірки: ми якщо типу Довгеньке не беремо, на командирові дві, три кримінальні справи зараз висить, його садять. І все! А сенс у тому, що Довгеньке ще 3 тижні тому доповіли, що ми його "взяли". А ми, он, за нього воюємо", – розповідає своїй матері російський загарбник.

"Наразі ворог активно обстрілює нібито вже "взяте" ним Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. А ЗСУ дають гідну відсіч окупантам!", - йдеться у повідомленні СБУ.

Раніше повідомляли, щ на Волині СБУ затримала зрадника, який воював у російських військах. Чоловік 2009 року виїхав на проживання до Росії та отримав там громадянство, а згодом служив в російській армії. Контррозвідники спіймали його на Волині, куди він потрапив з території Білорусі.

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