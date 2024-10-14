Російські командири схвалюють і заохочують страти українських полонених - ISW

Останнім часом збільшилися випадки страт українських військовополонених.
Російські командири, ймовірно, заохочують або прямо наказують здійснювати розстріли українських полонених.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW)
"Найбільший разовий випадок розстрілу українських військовополонених стався 1 жовтня, коли російські війська розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. ISW продовжує відстежувати кадри і повідомлення про те, як російські військовослужбовці страчують українських військовополонених, і спостерігає ширшу тенденцію російських жорстоких дій проти українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як виглядає, допускають, якщо не явно схвалюють, окремі російські командири", – йдеться в повідомленні.
Аналітики також зазначають, що російські воєнні блогери "здебільшого прославляють" страти українських військовополонених.
"Фото наслідків страти свідчить про те, що російські війська роззброїли, вишикували, роздягли і розстріляли українських військовополонених, що є чітким свідченням навмисного характеру страт", – заявили в ISW.
Напередодні про те, що російські військові в Курській області РФ розстріляли дев’ятьох українців, які здалися в полон, повідомив український аналітичний проєкт Deepstate.
За даними аналітиків, це сталося 10 жовтня біля села Зелений Шлях. За повідомленням, українські військові здалися в полон після того, як у них закінчили боєприпаси.
Уповноважений із прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець назвав дії російських військових грубим порушенням Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Він звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням розслідувати те, що сталося.
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