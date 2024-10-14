Російські командири схвалюють і заохочують страти українських полонених - ISW

Російські командири, ймовірно, заохочують або прямо наказують здійснювати розстріли українських полонених.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW)

"Найбільший разовий випадок розстрілу українських військовополонених стався 1 жовтня, коли російські війська розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. ISW продовжує відстежувати кадри і повідомлення про те, як російські військовослужбовці страчують українських військовополонених, і спостерігає ширшу тенденцію російських жорстоких дій проти українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як виглядає, допускають, якщо не явно схвалюють, окремі російські командири", – йдеться в повідомленні.

Аналітики також зазначають, що російські воєнні блогери "здебільшого прославляють" страти українських військовополонених.

"Фото наслідків страти свідчить про те, що російські війська роззброїли, вишикували, роздягли і розстріляли українських військовополонених, що є чітким свідченням навмисного характеру страт", – заявили в ISW.

Напередодні про те, що російські військові в Курській області РФ розстріляли дев’ятьох українців, які здалися в полон, повідомив український аналітичний проєкт Deepstate.

За даними аналітиків, це сталося 10 жовтня біля села Зелений Шлях. За повідомленням, українські військові здалися в полон після того, як у них закінчили боєприпаси.

Уповноважений із прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець назвав дії російських військових грубим порушенням Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Він звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням розслідувати те, що сталося.

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