Російські контрактники скаржаться на відсутність техніки: "Один танк не їде, другий не стріляє"

Російські окупанти під Лиманом на Донеччині скаржаться на відсутність техніки в армії РФ. Так, контрактник однієї з Бєлгородських мотострілкових бригад розповідає батькам, що у них є всього два танки. Однак, за його словами, один - не їде, а другий - не стріляє.

Розмову вдалося перехопити Службі безпеки України.

"У нас техніки немає. Взагалі нема... Оно один танк стоїть і все. Але він коротше знаєш як – він не може стріляти. А один десь тут в іншій посадці стоїть - він не може їздити", - розповідає батькові російський контрактник.

"Ось, будь ласка, мотострілецька: мото - на лисапедах чи на самокатах?" - іронізує батько.

Однак син у такому стані від ситуації на фронті та втрат, що навіть не реагує на кепкування.

Нагадаємо, у Миколаєві Служба безпеки України затримала "блогерів", які позиціонували себе як проросійське "підпілля". Двоє місцевих мешканців займались прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів.

(Без)діяльність МАГАТЕ – чому агентство безсиле перед діями Росії

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