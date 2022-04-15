Російські кораблі активно маневрують у Чорному морі: існує висока ймовірність ракетних ударів

Ворожі військові судна продовжують тримати в ізоляції порти України.

Корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації розпочало маневри і переформовується. Водночас ворожі військові судна продовжують тримати в ізоляції порти України.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

“У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника маневрує та переформовується, ворожий флот продовжує тримати в ізоляції порти України, а ймовірність ракетних ударів зберігається на досить високому рівні”, - йдеться у повідомленні.

Українські військові радять мирним мешканцям українських населених пунктів бути уважними під час сигналів повітряної небезпеки та діяти при цьому впевнено і правильно.

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Упродовж доби 14 квітня ворожий флот обійшовся без втрат, однак українські захисники на південних рубежах нашої оборони знищили 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА.

Нагадаємо, увечері 14 квітня у Міноборони Росії заявили, що ракетний крейсер "Москва", підбитий ЗСУ, потонув під час шторму в Чорному морі.

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