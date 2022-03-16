Російські кораблі почали атакувати Маріуполь з моря 

Ворог продовжує обстрілювати місто.

Російські військові почали обстрілювати Маріуполь з Азовського моря, ситуація у місті складна.

Про це в ефірі Суспільного повідомив радник Міністра ВС Вадим Денисенко.

"Зараз російські кораблі починають обстрілювати Маріуполь із моря. Ситуація достатньо склада, але вчора у нас була серйозна перемога в Маріуполі. Коли наші війська змогли знищити велику кількість російської техніки та був убитий російський генерал-майор Мітяєв", — розповів Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко додав, що у генерал-майора Мітяєва не було з собою документів. Наразі з'явилась тенденція, що у всіх російських військовослужбовців забираються документи, для того, щоб їхні родичі не змогли дізнатися, що їх діти, батьки в полоні, або вбиті.

Нагадаємо, у Маріуполі, який заблокували російські окупанти, вже загинули понад 2,3 тисячі людей.

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