Російські кораблі з ракетоносіями у Чорному морі виконують декілька функцій: експерт пояснив, яких саме

Російські окупаційні війська виводять ракетоносії в акваторію Чорного моря не лише для ударів або психологічного тиску, у них є й інші функції.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в етері "Громадського радіо" .

Станом на ранок 28 січня на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря перебували два підводні човни з вісьмома ракетами типу "Калібр". Загалом ворог тримав шість військових кораблів у Чорному морі.

Співрозмовник "Громадського радіо" зауважив, що окупанти виводять ракетоносії не лише для психологічного тиску.

"Це багатофункціональні кораблі, вони можуть виконувати інші варіанти дій, окрім ракетних ударів. Йдеться, зокрема, про патрулювання, протиповітряний та протичовновий дозор у районі військово-морських баз, а також їм (російським військовим – ред.) потрібно тренуватися, тому виходу можуть бути для відпрацювання тренувальних завдань. Звісно, не кожного разу, коли ракетоносії виходять у море, може бути удар, але кожний ракетний удар – це коли кораблі вийшли у море, загроза завжди є. Це як з МіГ-31", – пояснив Лакійчук.

Експерт наголосив, що "потрібно бути уважними, коли кораблі виходять у райони бойового патрулювання". Україна може відстежити завантаження кораблів ракетами типу "Калібр" може, використовуючи дані розвідки або доброзичливців, які безпосередньо фіксують завантаження, додав експерт.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ також прокментували те, чому РФ давно не застосовувала крилаті ракети "Калібри" для ударів по Україні. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що це може бути пов’язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускають ці повітряні цілі. За її слвоами, вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську.

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