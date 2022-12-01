Російські кораблі у Чорному морі збирають розвіддані для потенційного удару — командування "Південь"

Наталія Гуменюк зазначила, що ворожі носії ракет уже споряджені та підготовлені, а те, що вони час від часу заходять до пунктів базування, може говорити про реагування на погоду, включаючи шторм.

Перебування корабельного угруповання РФ у Чорному морі може означати продовження розвідки та збирання інформації для підготовки до можливих ракетних ударів.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

"Оперативна ситуація поки що досить стабільна, але це не повинно заспокоювати, бо пам'ятаємо: гібридна війна триває, і це, зокрема, розхитування інформаційного простору. Перебування в Чорному морі корабельного угруповання означає, що триває і повітряна розвідка, і збір даних, і підготовка до можливих ракетних ударів", - сказала речниця.

Гуменюк зазначила, що ворожі носії ракет уже споряджені та підготовлені, а те, що вони час від часу заходять до пунктів базування, може свдчити про реагування на погоду, включаючи шторм.

Речниця не виключила, що мета анонсів ракетного обстрілу — додатково нагнітати психологічну обстановку та тиск на населення. Проте загроза обстрілів і справді існує.

"Ми чесно та відверто повідомляємо, скільки ракет виводить ракетоносій на службу, ми говоримо про те, що потрібно бути готовими до масованої ракетної атаки, тому що це один із засобів виснаження нашої ППО", — повідомила Гуменюк.

Керівниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" також зазначила, що загарбники використовують не іранські безпілотники, а російські "Ланцети". За словами Гуменюк, це може свідчити як про те, що в Росії закінчилися запаси, так і про зміну тактики, а також на їхнє застосування впливають погодні умови.

Гуменюк припустила, що відсутність "шахідів" може бути пов'язана із вбивством іранських інструкторів у Криму, які вчили росіян запускати дрони.

25 листопада у військово-морських силах ЗСУ повідомляли, що Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів. Однак серед них немає жодного ракетоносія.

Нагадаємо, російські військові під час дорозвідки цілей для своїх ракетних ударів по Україні активно моніторять українські соцмережі.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявляв, що українцям треба бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ. Адже на підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від семи до 14 днів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також вказують на те, що окупанти готуються завдати нових ракетних ударів найближчим часом. Втім, мета таких дій - продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхня екскалацію.

В очікуванні нової масованої атаки та ракетний потенціал Росії - Юрій Ігнат

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