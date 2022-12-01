Російські кораблі в Чорному морі: Гуменюк розповіла про ворожі ракетоносії, які можуть атакувати Україну

В Чорному морі продовжують перебувати російські кораблі. Проте на чергування ракетоносії окупанти не виводили.

В Чорному морі продовжує перебувати ворожі кораблі Росії. Однак на чергування носії “Калібрів” та інших ракет вони не виводили.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також читайте ЄС погодив обмеження ціни на російську нафту - Reuters

“Корабельне угруповання продовжує перебувати в Чорному морі. Вони не виводили на чергування ракетоносії, але ми знаємо про їхню готовність та швидкість долучання до бойових дій. Дві-три години - це час, за який кораблі можуть бути підключені до бойової роботи”, - розповіла Наталія Гуменюк.

Також вона додала, що на півдні України ситуація залишається стабільною, оскільки продовжується контрбатарейне протистояння на фронті.

Нагадаємо, що російські війська вже понад два тижні не атакують Україну іранськими дронами-камікадзе, що може свідчити про закінчення цих апаратів.

Читайте також: