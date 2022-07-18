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Російські кораблі відійшли від берегів Криму до Новоросійська

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Російські кораблі відійшли від берегів Криму до Новоросійська

Фото: Associated Press

За інформацією ВМС ЗСУ значну кількість кораблів російського флоту було передислоковано із Севастополя до Новоросійська.

Російські військові кораблі продовжують контролювати морські комунікації в Азовському морі, якими окупанти вивозять крадену у Донецькій та Запорізькій областях сільгосппродукцію. Однак багато з них при цьому відступили на безпечну відстань — аж до Новоросійська.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на інформацію ВМС ЗСУ.

“Ворогом передислоковано значну кількість кораблів з Севастополя до Новоросійська та продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції захопленої в Донецькій, Запорізькій областях”, - йдеться у повідомленні.

Братчук наголосив, що кораблі РФ розташувалися в безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО, які максимально наближені до узбережжя.

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Нагадаємо, раніше Україна отримала від міжнародних партнерів перші далекобійні системи залпового вогню M270.

Ще три російські кораблі під прикриттям возять крадене українське зерно

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