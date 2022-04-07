Російські кораблі завдають ударів з двох морів, а з Запорізької області окупанти заборонили виїзд чоловікам

Російські кораблі завдають ударів з двох морів, а з Запорізької області окупанти заборонили виїзд чоловікам

Загарбники намагаються продовжити наступ у напрямку Олександрівки Миколаївської області.

Російські війська на південнобузькому напрямку 7 квітня вели артилерійський вогонь та на окремих напрямках застосовували армійську авіацію. Окупанти намагаються продовжити наступ у напрямку Олександрівки Миколаївської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Водночас корабельні угруповання російських військ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, а також ізолюють район ведення бойових дій та проводятьрозвідку.

"Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної українській владі території", – зазначили в Генштабі.

Там додали, що зростає дефіцит товарів першої необхідності, особливо продуктів. Це може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що зараз спостерігається передислокація військ РФ з півночі і північного сходу на схід України. За його словами, битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну.

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