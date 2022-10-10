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Російські кораблі знову виходять у море, а також готується зліт авіації з РФ: Кім попереджає про нову хвилю атаки

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Російські кораблі знову виходять у море, а також готується зліт авіації з РФ: Кім попереджає про нову хвилю атаки

Повітряні сили ЗСУ

Окрім цього, готується зліт ворожої авіації в Астрахані, (РФ).

Голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що російські кораблі перезарядилися і знову вийшли в Чорне море для ймовірних пусків ракет по Україні.

Про це очільник області сказав у відеозверненні у п'ятницю, 10 жовтня. 

Кораблі знову виходять у море, перезарядилися "Калібрами", також готується зліт з Астрахані. Гіпотетично, можуть бути ще удари, тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, не нехтуйте своєю безпекою. Друге, звертаюсь до всіх, зокрема, по Миколаївській області. Нам необхідно обмежити споживання електроенергії в години пік - 17:00-22:00. Потрібно допомогти іншим регіонам, бо це єдина система", - сказав він.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія атакувала Київ та інші великі міста України ракетами. Обстріли пролунали у Харкові, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та інших населених пунктах.

Світові лідери засудили і розкритикували Москву. Водночас сам Путін, коментуючи ранкові удари по низці міст України, визнав, що ракетні удари завдавали "високоточною зброєю по об'єктах інфраструктури". 

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