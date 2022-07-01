Російські літаки двічі вдарили фосфорними бомбами по острову Зміїний: Залужний показав відео

Попри те, що російські окупанти змушені були втекти з українського острова Зміїний, вже 1 липня пара літаків Су-30 двічі завдала удару фосфорними бомбами по острову. При цьому влучність загарбників залишає бажати кращого.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що керівництво збройних сил Росії не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі".

Про це він написав у Мережі, опублікувавши відео ударів.

"Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі". Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань", – йдеться у дописі Залужного.

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"Усім, хто говорить про домовленості з росією, варто знати ці факти. Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" нанесення ударів. Увага на відео", – зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 30 червня російські загарбники поспіхом втекли з острова Зміїного.

Інформацію про вихід окупантів з острова також підтвердили в Міноборони Росії. Але там заявили, що це було зроблено, як "жест доброї волі".

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