Російські літаки новітнього покоління посилюють "домінування" в зоні бойових дій. За словами високопосадового українського чиновника, винищувачі нового покоління дають Росії "панування, що зростає" в небі над зоною конфлікту на сході України.

Про це пише ABC News з посиланням на слова української урядової особи.

Це потенційно тривожний зсув для Сполучених Штатів та їхніх союзників, оскільки нездатність Росії досягти повної переваги в повітрі протягом усієї війни була ключем до успіхів України на полі бою.

Минулого тижня на брифінгу з журналістами західний чиновник применшив занепокоєння, заявивши, що здатність Росії контролювати небо була обмежена протиповітряною обороною та ракетами класу "земля-повітря".

"Ми не бачимо великих змін у цій ситуації", — сказав він.

Високопосадовий чиновник у Києві, який говорив ексклюзивно для ABC News, сказав, що Росія замінила старі моделі літаків на більш сучасні Су-35.

За словами чиновника, Су-35 оснащений "дуже ефективним радаром і ракетами дальньої дії", і Росія використовує ці літаки для нападу на українські цілі в повітрі, а також для наземних операцій підтримки.

Україна "не має можливостей" протистояти цій загрозі, додав чиновник.

"Перевага РФ в повітрі — це реальний ризик", — сказав чиновник, додавши, що системи протиповітряної оборони від Сполучених Штатів і їхніх союзників наразі є "пріоритетом № 1" для України.

Двоє інших українських чиновників підтвердили, що російське домінування в небі над зоною бойових дій є головною проблемою, причому один із них заявив, що Росія має "у 12 разів більше літаків", ніж Україна.

"Це проблема. Ми постійно говоримо американцям, що врешті-решт немає іншого рішення, окрім як дати нам західні винищувачі", — сказав він.

Водночас адміністрація Байдена поки що опирається закликам постачати Україні F-16.

В січні президент Байден на запитання, чи відкритий він до цієї ідеї, відповів "ні".

Тим часом між Україною та країнами НАТО тривають переговори про постачання сучасних винищувачів.

Двоє українських пілотів брали участь у тестуванні в Арізоні на авіасимуляторах, щоб з’ясувати, скільки тренувань їм знадобиться, щоб адаптуватися до західних винищувачів.

Полковник у відставці Стів Ган’ярд, який також є співавтором ABC News, сказав, що перевага Росії в повітрі може зводитися переважно до цифр.

"Іноді кількість може бути кращою за якість. Нестача літаків і зенітних систем ставить Україну у все більш невигідне становище", — сказав Ган'ярд.

Минулого тижня Словаччина заявила, що передала Україні перші чотири з 11-ти винищувачів МіГ радянських часів, які вона обіцяла Україні.

Польща також пообіцяла поставити Україні низку винищувачів МіГ.

Під час поїздки до Лондона минулого місяця президент України Володимир Зеленський публічно закликав надати західні винищувачі.

Високопосадовий український чиновник, який говорив з ABC News, припустив, що зараз у Києві більше сприймають те, що військова допомога США має бути зосереджена на інших пріоритетах, як-от системи протиповітряної оборони та постачання артилерійських боєприпасів.

Чиновник визнав, що постачання сучасних винищувачів, а також ракет, які їх супроводжують, вимагатимуть "величезних грошей" і вони можуть надійти лише зі Сполучених Штатів за рахунок інших видів військової допомоги.

Нагадаємо, що в Естонії закликали країни, які є союзницями України, якнайшвидше передати Україні винищувачі F-16.

Читайте також: