Ворожі літаки атакували Дніпро одними з найтехнологічніших ракет РФ: звідки летіли снаряди

Військові країни-окупантки РФ випустили по Дніпру ракети Х-101, які влучили по промисловому підприємству.

Чотири ракети Росії були збиті силами та засобами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"15 липня, близько 22:00 години, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Пуски ракет Х-101 здійснювалися з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракета Х-101 – одна з найтехнологічніших на озброєнні країни-терористки. Її бойова частина має понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.

Кілька ракет влучили по промисловому підприємству. За даними місцевої військової адміністрації, є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 15 липня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру, після чого виникли масштабні пожежі, а над містом здійнявся густий чорний дим. Сигнал повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунав о 19:50. Уже за 20 хв з'явилися перші повідомлення про "прильоти" у Дніпрі. За даними місцевої влади, внаслідок ракетної атаки росіян по Дніпру в місті можуть виникнути проблеми з постачанням води.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок ворожих ударів Росії по Дніпру, попередньо, загинуло 3 людей, ще 15 - поранені.

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