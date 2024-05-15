Російські літаки регулярно скидають бомби на свою територію: Кислиця – про вибух у Бєлгороді

За словами Сергія Кислиці, експерти звертають увагу на схожість руйнувань у Бєлгороді з наслідками вибухів керованих авіабомб.

Руйнування багатоповерхового житлового будинку в російському Бєлгороді стало черговим прикладом зневаги Путіна до співгромадян.

Про це постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки, де обговорювалося посилення російських обстрілів цивільного населення та інфраструктури України, передає "Укрінформ".

"Зрозуміло, що Росія не допустить на місце події незалежних міжнародних експертів. Натомість ми негайно почули пропагандистські звинувачення на адресу України. Промовистим є той факт, що місцева влада та Міністерство оборони Росії виступили з різними версіями", – розповів Кислиця.

Водночас він процитував постпредові Росії при ООН Василю Небензі його ж власну цинічну заяву, у якій той стверджував, ніби "українські зенітні ракети, що дають осічку або збиваються з курсу, підривають житлові будинки й цивільні об'єкти".

Український дипломат запропонував Небензі зачитати цю саму заяву новому міністру оборону РФ.

За словами Кислиці, експерти звертають увагу на схожість руйнувань у Бєлгороді з наслідками вибухів керованих авіабомб.

"Останнім часом повідомлення про "несанкціоновані скидання" таких авіабомб з російських літаків над територією Бєлгородської області стали звичними", – нагадав постпред. Тільки цього місяця вже сталося кілька інцидентів. Наприклад, 4 травня російський літак скинув 500-кілограмову бомбу на Бєлгород, пошкодивши 30 приватних будинків. 12 травня аналогічна бомба впала на територію села Розумне-54 у Бєлгородській області.

Згідно з повідомленнями російських інтернет-джерел, з березня цього року сталося 33 таких "несанкціонованих скидання" у прикордонних районах Росії та на тимчасово окупованих українських територіях, зазначив Кислиця.

ТСН.ua раніше писав, що відомо про руйнування багатоповерхівки у Бєлгороді.

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