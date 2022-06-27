Російські літаки стратегічної авіації завдали удар по Одеській області: є постраждалі

Російські літаки стратегічної авіації завдали удар по Одеській області: є постраждалі

У мирному селищі на Одещині авіаудари ворога призвели до руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарчих споруд.

По території Одеської області російські окупанти завдали ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м2. Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу рятувальники ДСНС ліквідовували пожежу. Залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем.

Після ліквідації пожежи розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються.

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