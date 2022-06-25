Російські літаки з території Білорусі здійснили масований ракетний удар

Бомбардувальники РФ підлетіли до білорусько-українського кордону і випустили щонайменше два десятки ракет по українській території.
Над ранок в суботу, 25 червня, російські ВПС з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській та Житомирській областях.
Як повідомляє Telegram-канал моніторингової групи Білоруський Гаюн, перший запуск був приблизно о 3.45 з повітря.
“Ймовірно, вильоти бомбардувальників були з території РФ, тому про зльоти з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) у нас інформації не було. Схема раніше була такою: зліт авіації з аеродромів РФ, вхід у повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються до РФ”, - йдеться у повідомленні.
Спостерігачі припускають, що російські літаки перебували на великій висоті, тому про запуски ракет стало відомо лише за специфічним слідом, що супроводжується звуком, схожим на вибух.
“Скільки всього було запусків з боку території Білорусі (з повітря і, можливо, землі) – чекатимемо на офіційну інформацію від ЗСУ, зібрану технічними засобами”, - зазначили у повідомленні.
Після першого запуску ракет російська авіація здійснила повторний удар близько 5.40 ранку. У повідомленні йдеться про запуск щонайменше 4 ракет.
За попередньою інформацією, всього російські літаки використали не менш ніж два десятки ракет для обстрілу української території.
Нагадаємо, вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна Чернігівської області. Також цього ж ранку під час оголошеної близько 3.30 повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи, більша частина з яких була наслідком роботи української ППО.
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