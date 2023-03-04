Російські літаки застосували нову небезпечну зброю: що відомо про бомби УПАБ-1500В

Скинута з літака бомба призначена для ураження високозахищених об'єктів на дальності до 40 км.

Бомбардувальники військово-космічних сил РФ вперше використали проти України керовані бомби, які баражують, УПАБ-1500В вагою 1500 кг.

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на власні джерела.

Російська бомба УПАБ-1500В була вперше продемонстрована у РФ лише у 2019 році.

Перше її застосування під час війни в Україні зафіксоване декілька тижнів тому проти одного з об'єктів у Чернігівській області. Тоді на одному з уламків були залишки маркування, яке відповідає саме УПАБ-1500В.

Розробником цього боєприпасу є підприємство "ГНПП "Регион", що входить до корпорації “Тактическое ракетное вооружение”.

Під час його представлення на виставці МАКС у 2019 році було повідомлено, що ця бомба вже пройшла випробування та взята на озброєння.

Загроза застосування УПАБ-1500В полягає у тому, що бомба оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кг призначену для ураження високозахищених об'єктів. При цьому літак може скинути її за 40 км від цілі, щоправда для цього носій має піднятися на висоту 14 км.

Використання цих боєприпасів наразі має поодинокий характер. Для високої дальності польоту потрібно піднімати літак у повітря на значну висоту, що спрощує виявлення цілей та можливостей ураження носія.

Ймовірно, що збитий напередодні у районі Єнакієво фронтовий бомбардувальник Су-34 виконував політ саме із такими боєприпасами.

Нагадаємо, Зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку "приземлили" ворожий винищувач Су-34 в районі Єнакієво.

Читайте також: