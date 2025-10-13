Російські МіГ-31 з "Кинджалами" тепер б’ють непередбачувано — нова тактика Москви

МіГ-31 / © Associated Press

Росія, ймовірно, змінила тактику повітряних атак по Україні, використовуючи дозаправлення винищувачів МіГ-31 у повітрі. Це дозволяє їм діяти на значно більшій відстані та робити удари ракетами “Кинджал” складнішими для перехоплення.

Про це пише видання Kyiv Post.

Фотографію МіГ-31К/Л із ракетою Х-47М2 “Кинджал” та літаком-заправником Іл-78 (Midas) опублікував у соцмережі X військовий аналітик OSINT Warfare. Знімок, ймовірно, зроблено над територією Росії.

Москва вже неодноразово застосовувала “Кинджали” для атак на українські міста та критичну інфраструктуру. За словами військових аналітиків, використання дозаправлення у повітрі дозволяє цим літакам завдавати ударів із глибини Росії, обходячи українські системи раннього попередження. Це значно скорочує час реакції Повітряних сил України та зменшує ефективність роботи ППО.

Раніше Financial Times із посиланням на західних чиновників повідомляло, що перехоплення “Кинджалів” стало складнішим. Через зміну траєкторії польоту ракет і скорочення часу попередження навіть системи Patriot демонструють нижчу ефективність — близько 6% від попередніх показників.

МіГ-31 — “ідеальний носій” для ракет “Кинджал”

Після початку повномасштабного вторгнення Росія модернізувала більшість із приблизно 150 винищувачів МіГ-31, створивши версії МіГ-31К та МіГ-31Л.

МіГ-31К адаптований спеціально для запуску балістичної ракети Х-47М2, яка є повітряною модифікацією комплексу “Іскандер-М”. У літаку збільшено запас пального, удосконалено системи управління та цілевказування, а також додано можливість програмування координат ракети просто під час польоту.

МіГ-31Л — ще новіша модифікація, представлена на виставці “Армія-21”. За даними російських джерел, вона оснащена автоматичною системою позиціонування для точного запуску ракети, а також потенційно здатна атакувати низькоорбітальні супутники.

Росія посилює парк літаків-заправників

Після розпаду СРСР більшість заправних літаків залишилася в Україні, що створило дефіцит у Росії. Тепер Москва активно перетворює Іл-76 на літаки-заправники, обладнуючи їх трьома паливними контейнерами.

Раніше такі літаки переважно обслуговували стратегічні бомбардувальники — Ту-22М3, Ту-95МС та Ту-160, однак тепер, за оцінками експертів, пріоритет отримують саме МіГ-31К/Л, які застосовуються для ударів по Україні.

Раніше повідомлялося, що через російські удари Україна втратила істотну частину потужностей власного видобутку.