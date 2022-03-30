Російські міни в Україні: рятувальники розповіли про види та який вони мають вигляд

Російські міни в Україні: рятувальники розповіли про види та який вони мають вигляд

Деякі міни спрацьовують від натискання 120 кг, проте є й такі, що – від 3,5 кг.

Російські військові на території України розкидають вибухонебезпечні предмети. Ці міни та бомби можуть мати різний вигляд, форму, пускові механізми та силу ураження.

В ДСНС України повідомили про дев’ять видів небезпечних боєприпасів, яких варто остерігатися.

ПФМ-1 та ПФС-1С

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Це фугасна протипіхотна міна, призначена для ураження вибухом живої сили противника. Міна має пластмасовий зелений або коричневий корпус та маленькі габарити – до 11 см між "крилами". Вона схожа на метелик та спрацьовує від натискання вагою понад 5 кг.

ТМ-62М

Це фугасна міна, яка є більшою та та потужнішою від ПФМ-1 та ПФС-1С. Це протитанковий боєприпас з металевим корпусом, який зазвичай встановлюють у ґрунти або на поверхні землі. Міна спрацьовує від натискання вагою понад 120 кг.

ПОМ-2

Це осколкова протипіхотна міна кругового ураження. Вибухівка має металевий корпус та 4 датчики-розтяжки. Спрацьовує міна від натискання вагою у 3,5 кг.

03М-72

Ця міна за характеристиками дуже схожа на попередню. Вона теж є осколковою протипіхотною міною кругового ураження з металевим корпусом та датчиками-розтяжками.

ПМН-2

Це фугасна протипіхотна міна настикної дії. Корпус цієї міни зеленого або коричневого кольору – пластик з датчиком у вигляді хреста. Таку вибухівку встановлюють у ґрунт або на поверхню. Міна має 12 см в діаметрі, спрацьовує від натискання вагою 5 кг.

МОН-50

Це осколкова протипіхотна міна направленої дії. Вона має пластмасовий корпус та датчики у виглядірозтяжки. Спрацьовує від натискання у 3,5 кг.

ПТМ-3

Це кумулятивно-фугасна протитанкова міна. Має металевий корпус а електромагнітний датчик цілі. Радіус спрацювання – не менше 3 м.

Зауважимо, якщо ви знайшли підозрілий предмет, негайно повідомте про це за телефоном 101 та 102, а також поінформуйте представників влади або ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, як діяти, якщо ви знайшли снаряд.