Російські міста атакували дрони: в аеропортах запроваджувався режим “Килим”

Очікуємо на деталі від офіційних джерел.
Російські міста знову потрапили під удар невідомих дронів. У трьох аеропортах РФ запроваджувалися обмеження на приліт і виліт цивільних літаків.
Про це повідомили росЗМІ.
Російські міста атакували дрони
Уночі 9 лютого в декількох аеропортах РФ було запроваджено режим "Килим", який обмежує польоти. Зокрема, йдеться про летовища Волгограда, Нижнього Новгорода та Санкт-Петербурга.
За даними ворожого Міноборони, в Санкт-Петербурзькій області ППО нібито збила невідомий безпілотник.
Раніше йшлося про те, що Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ призупинив роботу після атак. Там пошкоджене обладнання.
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