Російські “мобіки” отримали нових командирів на Донбасі і поскаржилися Путіну: відео

Після підпорядкування терористам так званої “ДНР” мобілізованих росіян погрожують без підготовки відправити на передову.

Мобілізовані з Омської області РФ, яких відправили на війну в Україну, записали відео, в якому поскаржилися на розформування свого артилерійського полку і підпорядкування особового складу терористам так званої “ДНР”. Вони нарікають, що нові “командири” збирають в них гроші на бензин та погрожують без підготовки відправити на передову.

Ролик, в якому “мобіки” звертаються до Путіна та губернатора Омської області, було опубліковано в Telegram.

Військовослужбовці держави-агресорки розповідають, що після мобілізації були відправлені до 504 полку ЗС РФ, де вони тривалий час навчалися на артилеристів. Але на початку січня їх відправили в зону бойових дій, де їхній підрозділ розформували і “розпихали” в різні частини під командуванням бойовиків “ДНР”.

Зв’язок із попереднім російським командуванням вони практично втратили.

"Єдиний офіцер, який залишився з нами, підполковник каже: "Я не ваш командир. Я начальник артилерії, а артилерії більше не існує”, - бідкаються мобіки.

За їхніми словами, нове командування на полігонах проводить перенавчання колишніх артилеристів на піхоту, вимагає при цьому гроші на бензин та погрожує в разі відмови відправити їх у бій без підготовки.

У Путіна та губернатора області вони просять повернути їх до складу російської армії.

Губернатор Омської області РФ Олександр Бурков підтвердив, що в курсі цієї історії і вже направив запит до Міноборони РФ для з’ясування обставин.

Нагадаємо, мобілізовані із Новосибірської області РФ, яких відправили на війну до України, записали відеозвернення до своїх дружин та сестер зі скаргами на величезні втрати на передовій.

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