Російські "мобіки" погано оснащені, а тому самостійно купують бронежилети: розвідка Британії

Російські мобілізовані військові погано оснащені і змушені самостйно купувати спорядження, яке їм мали б видавати під час індивідуального екіпірування. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику.

Про це повідомили в огляді Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останніх двох тижнів в Україну було перекинуто контингенти мобілізованих російських резервістів. "Їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ", - йдеться у повідомленні.

Багатьом доведеться купувати власні бронежилети, зокрема 6Б45, який мали б видавати бойовим підрозділам у межах програми індивідуального спорядження "Ратник". Зараз він коштує в інтернет-магазинах 40 тис. рублів, тоді як у квітні вартість була значно меншою - 12 тис. рублів.

"2020 року російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тис. комплектів бронежилетів "Ратник", чого достатньо для оснащення сил, дислокованих нині в Україні. Повсюдна корупція та погана логістика залишаються однією з основних причин поганої роботи військ Росії в Україні", - йдеться у зведенні.

Мобілізація в РФ

Путін повідомив, що Міністерство мобілізувало 222 тисячі росіян на війну до України, з них - 16 тисяч уже воюють. Диктатор бреше і заявляє, що підготовка перед відправленням на фронт є, тоді - як "мобікі" жаліються, що їх кидають до України, як "гарматне м'ясо".

У Росії вже намалювали цифру втрат новопризваних солдатів. Москва офіційно підтвердила загибель п’ятьох "мобіків" з Челябінської області.

Зокрема, це хвилю невдоволення військовим командуванням. Адже блогери пишуть, що цифри значно більші. Ба більше - прогнозують, що до кінця зими армія втратить 10 тисяч мобілізовани.

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