Російські "мобіки" звернулися до Путіна: відмовляються йти "проти танків і артилерії з самими автоматами"

Російські "мобіки" записали звернення до Путіна в якому скаржаться на те, що їх відправили на штурм, після якого неушкодженими залишилися всього 30% складу.

Російські мобілізовані з Санкт-Петербурга і Ленінградської області записали чергове звернення до Путіна.

Відповідне відео показав російський Telegram-канал SOTA.

"Мобіки" розповіли, що їх відправили на штурм ЗСУ під Авдіївкою, унаслідок чого приблизно 70% штурмовиків були "виведені з ладу": частина виявилася пораненою, а частина - загинула. Серед ліквідованих - весь склад командування.

За словами військових, незважаючи на це, їх знову збираються відправити "на убій проти артилитерії і танків лише з автоматами". За словами окупантів, командування не шкодує навіть поранених - їх теж змушують іти в штурм.

Росіяни додали, що вони не єдині мобілізовані у РФ, які звертаються з проханням не відправляти їх на вірну смерть. А за невиконання наказу їм погрожують покаранням.

У своєму зверненні "мобіки" зізналися, що їх взяли до війська без належної військово-лікарської комісії, а ті, хто отримав легкі поранення чи контузії взагалі не отримали медичної допомоги.

"Ми відмовляємося від виконання бойових завдань. Ми відмовляємося йти на невиправданий ризик з автоматами проти танків і мінометів", - заявили росіяни.

Нагадаємо, росіяни у тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей збираються провести нову хвилю мобілізації, основу якої становитимуть неповнолітні.

Читайте також: