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Російські мобілізовані відмовляються йти у наступ: Генштаб - про ситуацію в армії окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Російські мобілізовані відмовляються йти у наступ: Генштаб - про ситуацію в армії окупантів

Після відмови йти у наступ росіян відправляють на полігони.

В російській окупаційній армії мобілізовані все частіше відмовляються йти у наступ. Після цього їх відправляють на полігони для навчання. 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ 13 лютого. 

"Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що росіяни отримали наказ від Путіна захопити Бахмут до 20 лютого. Через це на фронті очікується пожвавлення бойових дій. 

Раніше окупанти намагались штурмувати Вугледар. Полковник СБУ розповів, що там росіяни втратили велику колону своєї техніки.

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Дата публікації
Перегляди
3731
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