Російські морпіхи на модернізованому танку потрапили в пастку під Вугледаром: подробиці та відео

Воїни Сил спеціальних операцій та 72-ї бригади знищили російську техніку і взяли в полон двох морських піхотинців.

В районі Вугледара Донецької області танковий підрозділ 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка дислокується у Владивостоку, потрапив у влаштовану українськими бійцями засідку. Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) та 72-ї окремої механізованої бригади знищили російську техніку і взяли в полон двох військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє пресслужба ССО, оприлюднивши відповідне відео.

"В результаті спільних дій був знищений модернізований російський танк Т-80, ще до того, як він вийшов на вогневу позицію. Під час бою в полон потрапили два члени танкового екіпажу - контрактники, морські піхотинці РФ", - йдеться у повідомленні.

Полоненим, якими виявилися рідні брати, що служили в російській армії за контрактом, надали кваліфіковану медичну допомогу і винесли їх за лінію фронту в розташування Сил оборони України.

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"Спільна операція ССО України та 72-ї ОМБр пройшла без втрат з нашої сторони і зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку", - відзначили в пресслужбі ССО.

На оприлюдненому відео один із полонених повідомив, що від початку року на Вугледарському напрямку загинула половина роти 155-ї бригади російських морпіхів.

Він також розповів про обставини бою. За словами полоненого окупанта, 2 російські танки за наказом командира висунулися в бік позицій Сил оборони України, його Т-80 підірвався на міні.