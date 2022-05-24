Російські моряки відмовляються воювати через аварійний стан кораблів - розвідка

Моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

Про це 24 травня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Це пов'язано з тим, що запроваджені проти РФ міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії.

Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною.

Тепер кожен вихід в море обізнані з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець, пояснили в розвідці. Адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи у регіоні.

Окрім того, командування флотилії віддало розпорядження приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Винних у витоці цієї інформації погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.

Моряки 106 бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу РФ, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну та Шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування. Воєнна розвідка України оприлюднила список цих воєнних злочинців.

Нагадаємо, у Чорному морі побільшало кораблів держави-терористки Росії. Серед них кораблі та великі десантні човни, зокрема з крилатими ракетами на бортах.

Рівно 3 місяці тому росія вторглась на територію України: як все почалося

Читайте також: