Російські найманці гатять із артилерії по українських військових: яка ситуація на фронті (відео)

Українські військові очікують продовження ескалації.
Російські найманці продовжують активні бойові дії на Донбасі. У передмісті Горлівки, де інтенсивно ведуться обстріли, окупанти відкрили вогонь із артилерії по українських військових.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Солдати ЗСУ очікують на продовження ескалації. Місцеві мешканці просять миру. У селищі після попереднього обстрілу відсутня електроенергія", - йдеться у повідомленні.
На відео з місця події чутні постріли артилерії, а розгромленим населеним пунктом ходять мирні місцеві мешканці.
Українські бійці кажуть, що ворог намагається залякати їх, або спровокувати, щоб бійці ЗСУ почали стріляти у відповідь.
"Дуже прицільно противник б'є по наших позиція, б'є також по мирному населенню і дуже часто застосовував 120 калібр з 6:00 вечора до 01:00 ночі. Часто стріляють вночі. Але на провокації ми не піддаємось", - сказав український військовий Андрій.
Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" та підписав указ та договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ та ОРДЛО. Ці договори Росії, зокрема, передбачають спільну "оборону", військову допомогу, охорону "кордонів" ОРДЛО та право розміщення військових баз.
Сьогодні, 22 лютого, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.
Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО заявив, що своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року.
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