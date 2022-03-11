Російські найманці вбивають людей, яких Путін збирався "рятувати" в Україні - Зеленський

Зеленський наголошує, що сирійські найманці не розрізняють, хто і якою мовою розмовляє, в яку церкву ходить і яку партію підтримував.

Сирійські найманці Росії їдуть вбивати на українській землі абсолютно усіх, зокрема тих російськомовних людей, яких нібито збирався "рятувати" Путін.

Про це сказав Зеленський під час свого звернення вдень 11 березня.

"Отак російські війська ставляться до українців, ось так ставляться до Донбасу, як вони говорили, до російськомовних людей, про "захист" яких у Москві стільки всього наговорили. Ракети, авіабомби, артилерія. А тепер ще сирійські найманці, які взагалі не розрізняють, хто і якою мовою тут розмовляє, в яку церкву ходить і яку партію підтримував. Найманці, які просто їдуть вбивати на чужій – у всіх сенсах цього слова – чужій землі", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент країни-окупантки Володимир Путін намагається завербувати іноземних бійців, зокрема з Сирії, аби ті воювали в Україні.

"Ще потрібен час. Ще потрібне терпіння", - Володимир Зеленський звернувся до українців

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