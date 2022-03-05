"Російські найманці від 30 січня перебували в Україні", - журналіст Bellingcat

Цей факт підтвердила інформація, яку зливала ФСБ.

Російські найманці від 30 січня перебували в Україні.

Про це журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Ще до початку війни, я задав питання своєму джерелу серед найманців, "коли ж ваші туди підуть?". Він відповів, що вони вже з 30 січня там і чекають, це було до війни. І потім це стало підтверджуватися тією інформацією, що на місцях, ФСБ зливали", - зазначив він.

Також Грозєв зазначив, що підозрював, що Лавров не знав, що почнеться війна. Він вважав, що це все дрібниці, погрози, шо все закінчиться визнанням "ЛДНР". Виявилося, що Лавров дійсно не знав, це підтвердили його друзі і родичі. Йому довелося придумувати на ходу, як пояснювати світу.