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"Російські найманці від 30 січня перебували в Україні", - журналіст Bellingcat

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"Російські найманці від 30 січня перебували в Україні", - журналіст Bellingcat

Associated Press

Цей факт підтвердила інформація, яку зливала ФСБ.

Російські найманці від 30 січня перебували в Україні.

Про це журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Ще до початку війни, я задав питання своєму джерелу серед найманців, "коли ж ваші туди підуть?". Він відповів, що вони вже з 30 січня там і чекають, це було до війни. І потім це стало підтверджуватися тією інформацією, що на місцях, ФСБ зливали", - зазначив він.

Також Грозєв зазначив, що підозрював, що Лавров не знав, що почнеться війна. Він вважав, що це все дрібниці, погрози, шо все закінчиться визнанням "ЛДНР". Виявилося, що Лавров дійсно не знав, це підтвердили його друзі і родичі. Йому довелося придумувати на ходу, як пояснювати світу.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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