Російські найманці з "Ліги" готують провокації на кордоні Білорусі та України – ССО

До Мінська 20 вересня прибули найманці російської ПВК "Ліга". Вони можуть бути залучені до організації провокацій на українсько-бідоруському кордоні.

Такі диверсії грають на руку Москві, яка прагне втягнути у війну проти України додаткові сили, зокрема Білорусь.

Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій ЗСУ.

За отриманими від білоруського підпілля даними, до Мінська прибули 130 найманців "Ліги" з особистою зброєю та боєприпасами. Вони розмістилися на території білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс".

Через два дні на територію підприємства було доставлено 300 одиниць української військової форми, яку російські окупанти захопили на складах у Херсонській області.

Зазначається, що "ГардСервіс" є першим подібним підприємством у Білорусі та було створене 2019 року спецуказом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. Ці "охоронці" базуються на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

У ЦНС попередили, що можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Петра Черника, росіяни, яких зараз мобілізують до війська, можуть спробувати повторно вдарити і по Київщині, і по Сумщині, і навіть з території Білорусі.

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