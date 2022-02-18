Російські наймайнці обстріляли гуманітарний конвой "Червоного Хреста" на КПВВ "Щастя"

Стріляли з населеного пункту Весела Гора.

В обід 18 лютого гуманітарний конвой "Червоного Хреста", який рухався з непідконтрольної території, потрапив під обстріл російсько-окупаційних військ на контрольно-пропускному пункті "Щастя".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Також читайте Донецька залізниця обмежила рух потягів до станції Фенольна через ранковий ворожий артобстріл

"Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста", - написав він.

За його словами, бойовики обстрілювали з великокаліберного кулемета - близько 50 пострілів, міномета 82 мм - 3 постріли, гранатомета АГС-17 - 10 пострілів. Стріляли з населеного пункту Весела Гора.

"Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні. Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає", - повідомив Залужний. Та наголосив, що особовий склад ЗСУ вживає всіх заходів для захисту мирних мешканців.

Нагадаємо, минулої доби, 17 лютого, на Донбасі російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення отримали двоє мирних жителів.

Читайте також: