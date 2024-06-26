Російські наземні дрони: американський фахівець оцінив ефективність "Скорпіонів"

Головний аналітик Pioneer Development Group і ветеран армії США Крістофер Александер критично оцінив ефективність наземних колісних дронів "Скорпіон-М", застосуванням яких на фронті хваляться російські окупанти.

Свою думку щодо цієї техніки він висловив у виданні Fox News.

За словами американського фахівця, вартість одного такого дрона дуже висока, а застосовувати його на полі бою надто складно, оскільки через його захаращеність там дуже мало місця для його маневру.

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Крістофер Александер стверджує, що росіяни змушені застосовувати наземні дрони, оскільки вони менш вразливі для систем РЕБ, якими українські бійці глушать ворожі БПЛА. Але свобода дії при їх застосування дуже обмежена.

"Я просто не бачу, щоб хтось за поточного стану технологій або розгортання цих речей на рівні роти/батальйону мав би якийсь значний вплив, окрім локальної тактичної ситуації", – пояснює аналітик.

При цьому для таких технологій він не бачить великого майбутнього і в довготривалій перспективі.

Що відомо про "Скорпіон-М"

Окупанти переважно використовують ці колісні пристрої для доставлення вантажів на передові позиції, для розвідки, тралення протипіхотних мін та як дрони-камікадзе.

За інформацією російського Міноборони, "Скорпіон-М" рухається зі швидкістю близько 12 км/год і здатен перевозити до 40 кілограмів корисного навантаження при власній масі 20 кілограм. Заряду батареї вистачає на 4 години.

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Нагадаємо, нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку американців.

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