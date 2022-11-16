Російські обстріли інфраструктури України це воєнний злочин - МЗС Австрії

Австрія висловила свою солідарність з українським народом

МЗС Австрії засудило російські ракетні удари по об'єктах інфраструктури України та нагадали, що це воєнний злочин.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Австрії у Twitter.

У повідомленні вказується, що Відень рішуче засуджує обстріли українських міст.

"Ми рішуче засуджуємо невибіркові атаки Росії на Київ, Харків, Львів та інші міста по всій Україні. Атаки на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. Ми повністю солідарні з Україною перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 листопада Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни.

Крім того, ми раніше інформували, що українські сили протиповітряної оборони збили понад 70 із 90 російських ракет, випущених по Україні.

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