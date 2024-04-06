Російські обстріли на Донеччині забрали життя 5 людей: серед загиблих — неповнолітня (фото)

У суботу, 6 квітня, внаслідок артилерійських обстрілів російської окупаційною армією населених пунктів Покровського району на Донеччині загинуло п’ятеро людей, серед яких — неповнолітня. Ще двоє людей було поранено.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, опублікувавши фото з місця воєнних злочинів росіян.

Селище Курахівка Покровського району російські окупанти цього дня обстрілювали двічі. Ворожі снаряди влучили по житловій забудові у приватному секторі, загинуло 4 мешканців. Серед загиблих - 38-річна матір та її 16-річна донька. Також дістав поранення 52-річний чоловік.

Крім того, окупанти завдали удару по місту Красногорівка, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також зазнав тілесних ушкоджень 29-річний містянин. Йому надано медичну допомогу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку на Донеччині. Атака сталася у момент порятунку двох літніх жінок.

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