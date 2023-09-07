Російські обстріли під час опалювального сезону: як готуються системи ППО — Наєв

Україна отримала новітні засоби протиповітряної оборони, включно з нещодавно переданими німецькими зенітними системами Gepard на шасі бойового танка. Тому ефективність відбиття атак із повітря під час російських обстрілів восени та взимку буде вищою.

Про це повідомив Reuters командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв.

“Ми розуміємо, що ворог не залишив своїх злочинних намірів вразити об’єкти критичної інфраструктури та завдати шкоди Україні та її економіці”, - зауважив він.

За словами українського генерала, минулої зими, коли майже половина енергетичної системи України була пошкоджена російськими атаками, ЗСУ мали на озброєнні значно менше засобів ППО, ніж тепер.

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Українські екіпажі протиповітряної оборони зараз роблять ставку на нові системи озброєнь. Серед них - німецькі системи Gepard, які уже успішно знищують ворожі “Шахеди”.

За оцінками військових аналітиків, "Шахеди" коштують близько 20 000 доларів кожна, але поставлені Заходом ракети ППО, які ЗСУ використовували минулої зими, коштують у рази більше.

Сергій Наєв сказав, що один постріл із зенітної зброї Gepard коштує менше 1000 доларів, що робить їх більш економічно ефективними.

Кожен Gepard має радар з ефективним радіусом 12 км. Це не дозволяє покрити всю територію, якій загрожують російські атаки. Однак, за словами Наєва, великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning, допомогли заповнити ці прогалини.

Нагадаємо, Росія тепер майже не завдає таких масованих ударів ракетами, як під час минулого опалювального сезону, але держава-терорист не відмовиться від практики регулярних обстрілів критичної інфраструктури України.

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