Російські обстріли у День пам’яті: Зеленський висловився щодо ракетних "сюрпризів"

Ось таке примирення та ось така пам'ять щодо боротьби з нацизмом.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російські ракетні обстріли 8 травня, у день, коли в Україні відзначають День пам’яті та примирення.

Про це він сказав пд час спільної з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем зустрічі з представниками ЗМІ в Києві.

"Щодо ракетних "сюрпризів" з боку РФ - про це сьогодні із прем’єр-міністром Хорватії, до речі, багато говорили. Я окреслив цинізм того, що відбувається. Дев'ять прильотів по Одеському регіону 8 травня – у День пам'яті та примирення. Ось таке примирення та ось така пам'ять щодо боротьби з нацизмом", - сказав Зеленський.

За його словами, найскладніша та найбезпечніша ситуація нині там, де є велике скупчення військових російської федерації, там, де тривають бої.

"Ми на сьогодні бачимо, що це Донецька та Луганська області, Одещина, а також Запорізька область. Це те, що ми бачимо. Південь та схід держави", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик підірвався на ворожому снаряді.

Читайте також: