Російські офіцери скаржаться на "загострення ситуації" на Запорізькому фронті - ISW

Російські офіцери 58-ї загальновійськової армії, які обороняються в Запорізькій області від ЗСУ, поскаржилися на "загострення ситуації" на фронті.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики повідомляють, що окремі російські джерела заявив, що російські офіцери 58-ї загальновійськової армії зв’язалися з колишнім командиром 58-ї генерал-майором Іваном Поповим через загострення ситуації на російському фронті.

"Російські мілблогери стверджували, що Попов підтримував зв'язок зі своїми колишніми підлеглими в західній Запорізькій області, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що ці офіцери звернулися за допомогою до Попова, а не до свого нового командира", - зазначили у звіті.

Варто зазначити, що російське військове командування звільнило Попова з посади командувача 58-ї армії Південного військового округу на початку липня через скарги на слабкі контрбатарейні можливості, великі втрати та відсутність ротацій у російській армії.

Аналітики ISW зазначають, що російські військові регулярно висловлюють "занепокоєння проблемами, які підкреслив Попов, та їхнім згубним впливом на російську оборону на півдні України".

" Контакти Попова зі своїми колишніми підлеглими, якщо вони правдиві, свідчать про те, що заміна Попова не завоювала довіри його підлеглих через те, що він менш компетентний, або тому, що він менш відвертий із вищим російським керівництвом щодо постійних проблем, з якими стикається російська оборона на заході Запоріжжя", - підкреслили аналітики США.

Як раніше поінформували в ISW, ЗСУ відкинули артилерійські підрозділи окупантів від лінії фронту на півдні.

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