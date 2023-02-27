"Російські офіцери стрілятимуть собі в голову": боєць ЗСУ озвучив сценарій звільнення Криму

Збройні сили України можуть звільнити Крим, перерізавши шість основних каналів постачання окупантів. Тоді армію РФ на півострові очікує така сама доля, як війська барона Врангеля, які тікали з Криму 100 років тому.

Таку думку висловив спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

На запитання, яким чином можливо звільнити Крим, Макарук відповів:

"Аналогічно Херсонській наступальній операції: перерізання каналів постачання, а в них їх там аж шість. Спочатку має бути вихід до меж Криму, знищення Кримського мосту, паромної переправи, перерізання і дестабілізація роботи основних портів - це Керч, Феодосія, Севастополь, Ялта, Євпаторія".

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Далі, за його словами, мають настати черга "точних ударів по складах зберігання техніки, місцях дислокації військових сил, пального, амуніції, продовольства".

"Вони кричать, що це "непотопляємий авіаносець". Але якщо авіаносець не заправляти і не давати провізію, то він здається", - наголосив військовий.

Макарук прогнозує, що "потім буде все, як у 1919 році, коли Врангель тікав з Криму".

"Будуть стояти російські офіцери на набережній Ялти, Севастополя і стрілятися в голову, щоб не потрапити в полон... Будуть збивати плоти і відпливати до "матушки-Росії" в Новоросійськ і тому подібне. Більшість із них потоне. Це все вже чудово описано в історії, коли тікав барон Врангель", - заявив він.

Нагадаємо, окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. Окопи росіян біля пункту пропуску "Чонгар" і в районі Армянська потрапили на супутникові знімки.

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що Збройні сили України можуть відрізати Росії всі підступи до Криму, крім Кримського моста, що може спонукати окупантів до нового "жесту доброї волі".

У ЗСУ вважають, що під час деокупації Криму запеклих боїв за півострів не буде і його звільнення піде "за іншим сценарієм".

Президент Володимир Зеленський запевнив, що "все своє", зокрема й Крим, буде повернуто з російської неволі.

“У 2014 році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо логічну крапку на будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям", - наголосив він.

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