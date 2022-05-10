Російські офіцери відмовляються виконувати накази своїх командирів - Пентагон

Військові РФ мають проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

У Пентагоні розповіли, що російські офіцери середньої ланки відмовляються виконувати накази своїх командирів та діють не за планом.

Про це пише CNN, з посиланням на слова високопоставленого представника Пентагону.

За словами чиновника, окупанти відмовляються від подальшого наступу на сході України. Окрім того, російські військові ще від початку війни мають проблеми з дисципліною та моральним духом.

Також окупантам складно отримати матеріально-технічне забезпечення, що значно сповільнює їхні плани про наступи.

До слова, за інформацією Пентагону, станом на 9 травня в Україні перебувають 97 батальйонних тактичних груп, що на кілька більше, ніж минулого тижня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

Як закон про ленд-ліз остаточно ставить знак рівності між Росією та нацистською Німеччиною

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