Російські офіцери залишають свій особовий склад напризволяще і тікають в РФ - СБУ

Командири та офіцери РФ, які повномаштабно вторглися до України, тікають з поля бою.

Офіцери-окупанти складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, українські військові перехопили розмову окупанта зі своєю дружиною. Він їй каже про те, що його командування поїхало.

“Ну не поїхали, а покидали зброю. Кажуть: "Ми воювати не підемо". Їх змінюватимуть, якщо не поміняють, то нас відвезуть додому. Один з начальства взагалі в Росію з****вся”, – розповів окупант дружині.

На що дружина попередила його, що якщо він втече - буде дезертиром. Сам же окупант був мобілізований в так званій “ЛНР”.

“Ми ніде не рахуємось, ніде. Повір мені. Як сказав командир Ушаков, ми тут - "м'ясо", що відволікає. Ніде, навіть у Росії не фіксується, що ми тут перебуваємо”, - додав військовий злочинець РФ.

Нагадаємо, що на Хмельниччині вулицю назвали на честь Валерія Залужного.

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