Російські окупаційні війська намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині — ЗСУ

Спроби перетнути річку Оскіл на Харківщині коштують окупантам втрат живої сили та плавзасобів.
За інформацією Сил оборони України, ворог активізував спроби форсувати річку Оскіл у Харківській області.
Про це розповів речник 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"Ворог застосовує надувні човни, але з огляду на те, що наші пілоти БпЛА активно працюють, — ці їх спроби залишаються невдалими", – зазначив військовий.
За словами пресофіцера, аеророзвідка ЗСУ своєчасно виявляє подібні спроби ворога, після чого українські ударні дрони знищують російські човни разом з окупантами.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважні сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій. В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що відбувається на ключових напрямках фронту.
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