Російські окупаційні війська перебувають у чотирьох областях Білорусі: де вони розташовані

Російські окупанти в Білорусі перебувають на військових аеродромах та частинах, де проходять навчання.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

Окупантів у Білорусі фіксували на таких військових об'єктах:

Село Волма Мінської області. Там розташована військова частина та так звана "Площадка 400. Купол". Поки російські військові там не дислокуються, проте неодноразово приїжджали туди.

Військовий аеродром "Мачулищі". Там російські окупанти тренуються щодо висадки десанту.

Полігон в Осиповичах, там проходять навчання окупаційної армії.

Барановичі. Туди з РФ постійно прибувають потяги, на цьому полігоні тривають навчання російських окупантів.

Лунинець. Там окупанти розмістили ЗРК С-300/400 та РЛС. Також там перебуває до двох дивізіонів загарбників, які ремонтують військову техніку.

Агромістечко Прудок. Там також є російські військові та ЗРК С-300/400.

Село Великий Боков. Там розташовані ЗРК "Панцир" та "Іскандери". Місцевий аеродром закритий навіть для білоруських військових.

У лісах біля Мозирського НПЗ окупанти розмістили ЗРК С-300/400, РЛС та іншу техніку.

Село Валавськ Гомельської області - база окупантів.

Зябровка - на аеродромі розташована база російських загарбників, ППО та "Іскандери".

Також у лісі біля Черикового може бути ще одна база російських окупантів.

Нагадаємо, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову цинічну заяву, вигадавши, що, мовляв, Україна бойовими гелікоптерами "підпалює" свої поля для "жахливої картинки".

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