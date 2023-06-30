Російські окупаційні війська продовжують вбивати один-одного на полі бою: у Генштабі повідомили подробиці

Російські окупаційні війська продовжують вбивати один-одного на полі бою.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 30 червня.

"У населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, від 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони України наступають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, де мають успіх. Водночас російські війська продовжують наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Маляр зазначила, що ЗСУ перехопили оперативну ініціативу на Бахмутському напрямку.

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