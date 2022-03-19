Російські окупанти не пустили гуманітарний вантаж на Херсонщину — люди залишились без дитячого харчування та інсуліну

Російські окупанти не пустили гуманітарний вантаж на Херсонщину — люди залишились без дитячого харчування та інсуліну

Вантажівки із гуманітарною допомогою розвернули на півшляху й відправили назад.

Російські окупанти знову не пропустили на Херсонщину вантажівки з гуманітарним вантажем і не дозволили розвантажити необхідну гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

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За його словами, сьогодні, 19 березня, до Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами.

"Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо. Також вантажівки везли до області чимало медикаментів, зокрема, інсуліну, якого зараз гостро потребує чимало жителів Херсонщини", — розповідає Лагута.

Весь гуманітарний вантаж мали розподілити між жителями Херсонщини, які цього найбільше потребують.

Проте російські окупанти не дали доїхати вантажівкам до місця призначення — вантажівки із гуманітарною допомогою розвернули на півшляху й відправили назад на Дніпропетровщину.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, попри обстріли російських диверсантів, з Луганської області вдалося евакуювати 700 мирних жителів.

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